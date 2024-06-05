السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى: استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن "إدانة المملكة لاقتحام عدد من المسئولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء الكنيست ومستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى، وسماح سلطات الاحتلال للمتطرفين بتنظيم مسيرة استفزازية في مدينة القدس المحتلة بحماية من قوات الاحتلال".

وقالت الخارجية السعودية، في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، إن "المملكة تؤكد أن هذه التعديات تمثل استفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم، لا سيما في ظل استمرار الحرب وأعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضافت: "كما تؤكد المملكة بأن هذه الاعتداءات الممنهجة تعد مخالفة صريحة للقرارات الدولية ذات الصلة، وانتهاك للوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، وتقوض جهود السلام العادل والدائم من خلال إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".



