العراق يوقع اتفاقيتين مع مصارف ألمانية لتمويل مشاريع صناعية

وقع العراق ومؤسسة الائتمان للصادرات الألمانية، اليوم الأربعاء، اتفاق تعاون لتمويل مشاريع القطاع الخاص التنموية، ضمن مبادرة الضمانات السيادية الحكومية.

وذكرت الحكومة العراقية، في بيان صحفي اليوم، أنه جرى ايضا توقيع خطاب تفويض لتمويل مشروع إنشاء مصنع الزجاج اللوحي في محافظة النجف بمبلغ 110 ملايين يورو بين المصرف العراقي للتجارة ومصرفي كومارس بنك و أكا بنك الألمانيين.

وأشارت إلى أن الاتفاقيتين وقعتا خلال افتتاح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم أعمال الورشة التخصصية الثانية لدعم القطاع الإنشائي الصناعي الخاص.

وقال السوداني، في كلمة، إنّ الهدف الأساسي من هذه الورشة هو التأكيد على الحاجة للصناعات الإنشائية من خلال الدعم الحكومي للقطاع الصناعي، وإزالة المشاكل والمعوقات التي تعترض هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل محركا أساسيا للاقتصاد، ويساعد في معالجة مشكلة البطالة عبر توفير فرص العمل.

وأكد أن دعم وزارة الصناعة والصناعيين وجميع القرارات المطلوبة من الحكومة تأخذ طريقها نحو التنفيذ وهناك ثمانية مشاريع أخذت طريقها للتنفيذ في ظل تقديم الضمانات السيادية لدعم القطاع الخاص.

وذكر السوداني، أن الضمانات السيادية وفرت الدعم المالي من مؤسسات مالية ألمانية وإيطالية ويابانية، بما يصل إلى 200 مليون دولار وهناك تفاهمات مع الجانب الفرنسي بحدود مليار يورو، لتشييد المشاريع الصناعية ضمن القطاع الخاص.