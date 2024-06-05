إطلاق نار باتجاه السفارة الأمريكية في لبنان

أفادت شبكة "الجزيرة"، اليوم الثلاثاء، بإطلاق نار باتجاه السفارة الأمريكية في منطقة عوكر بجبل لبنان.

وأمس الثلاثاء، أعربت الإدارة الأمريكية عن قلقها من تصاعد التوتر مؤخراً بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وقال ماثيو ميلر متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، خلال إحاطة صحفية، الثلاثاء، إنهم يشعرون بالقلق من رسائل المسئولين العسكريين الإسرائيليين بأنهم مستعدون للهجوم على حزب الله، وتصاعد التوتر في المنطقة، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف: "لا ندعم الحرب الشاملة مع حزب الله، وتصاعد التوتر في هذا الصراع أمر يقلقنا، وكنا نسعى لإبقائه تحت السيطرة منذ 7 أكتوبر".

وشدد أنه لا أحد يرغب بأجواء صراع على مستوى إقليمي في حين يتم السعي لتحقيق وقف إطلاق نار في غزة، ممشيرا إلى أن التوتر بين إسرائيل ولبنان الذي يتصاعد بين الحين والآخر، لا يمكن حله من خلال الصراع، وأنه "يجب حل المشاكل بالطرق الدبلوماسية فقط".