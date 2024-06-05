الجيش اللبناني يحدد هوية مطلق النار على السفارة الأمريكية

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حدد الجيش اللبناني هوية مطلق النار على السفارة الأمريكية، قائلاً إنه يحمل الجنسية السورية.

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن الجيش اللبناني قوله إن قوات الجيش ردت على مصادر النيران، وأصابت مطلق النار.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت الشبكة الإخبارية بوقوع إطلاق نار باتجاه السفارة الأمريكية في منطقة عوكر بجبل لبنان.

وأمس الثلاثاء، أعربت الإدارة الأمريكية عن قلقها من تصاعد التوتر مؤخراً بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وقال ماثيو ميلر متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، خلال إحاطة صحفية، الثلاثاء، إنهم يشعرون بالقلق من رسائل المسئولين العسكريين الإسرائيليين بأنهم مستعدون للهجوم على حزب الله، وتصاعد التوتر في المنطقة، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.