تنظم سيرة القاهرة ندوة بعنوان "قاهرة القرن العشرين: قراءة في تحولات المدينة" يحاضر فيها الأستاذ الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 7 يونيو في تمام الساعة السابعة مساء بقبة الغوري.

وذلك ضمن سلسلة ندوات سيرة القاهرة بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية وبيت المعمار المصري، والدعوة عامة ومجانية.

"من خلال أرشيف الوثائق و الفوتوغرافية النادرة ومانشيتات الجرائد يبحث عماد ابو غازي عن الوجه المفقود لقاهرة القرن العشرين، ماهي التحولات التي طرأت علي المدينة وغيّرت من ملامحها، هل كان التغيير ضرورياً، هل كانت هناك محاولات فى بداية القرن للحفاظ علي إرث المدينة، هل هي قاهرة واحدة أم أثنتين أم ثلاث!! من باب القرن التاسع عشر الموارب يدخل عماد أبو غازي ويلج للقرن العشرين بعقوده الهادرة الصاخبة ليكشف لنا أبرز التحولات التي طرأت علي وجه القاهرة".