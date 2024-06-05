إسماعيل هنية: عربدة المستوطنين بالقدس تؤكد أن المدينة هي محور الصراع

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قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن عربدة المستوطنين في القدس تؤكد أن القدس هي محور الصراع.

وأضاف في تصريحات نقلها بيان صادر عن حركة حماس، مساء الأربعاء: «شعبنا لن يستكين حتى يرحل الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس».

وذكر أن الحركة وفصائل المقاومة سوف تتعامل بجدية وإيجابية مع أي اتفاق على أساس وقف العدوان بشكل شامل والانسحاب الكامل والتبادل للأسرى.

ولفت إلى أن حماس تدير المفاوضات متسلحة بهذا الموقف الذي يمثل إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى، في الذكرى الـ57 لاحتلال إسرائيل للقدس الشرقية.



