ارتفاع طلبات الحصول على إعانات الرعاية الاجتماعية في اليابان للعام الرابع على التوالي

أظهرت نتائج استطلاع أولي أجرته وزارة الرعاية الاجتماعية في اليابان، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانات الرعاية الاجتماعية في اليابان بنسبة 3ر2% ليصل إلى 251 ألفا و364 طلبا في السنة المالية 2023، التي انتهت في مارس الماضي، مقارنة بالعام السابق، مسجلة الزيادة السنوية الرابعة على التوالي.

وقالت الوزارة إن الزيادة السنوية تعكس تواصل تأثير جائحة كورونا وارتفاع الأسعار، حسبما ذكرت وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وفي مارس الماضي وحده، تراجع عدد طلبات الحصول على إعانات الرعاية الاجتماعية بنسبة 8ر11 % لتصل إلى 21610، مقارنة بالعام السابق، مسجلة تراجعا للشهر الثاني على التوالي.

وارتفع عدد الأسر المستفيدة من الرعاية الاجتماعية بنسبة 2ر0 % ليصل إلى مليون و650 ألفا و379 أسرة في مارس الماضي.

وشكلت أسر المسنين 5ر55 % من إجمالي عدد الأسر المستفيدة، فيما شكلت الأسر الأخرى بما في ذلك العاطلين عن العمل 8ر15 %.