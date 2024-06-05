قوات الأمن اللبنانية توقف شقيق مطلق النار على السفارة الأمريكية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن قوات الأمن أوقفت، مساء اليوم الأربعاء، شقيق مطلق النار على السفارة الأمريكية في عوكر.

وقالت فضائية «LBC اللبنانية»، إن «أمن الدولة أوقف في البقاع شقيق مطلق النار على السفارة الأمريكية، إثر مطاردتهم له بعد أن حاول الهرب».

أمن الدولة توقف في البقاع شقيق مطلق النار على السفارة الأميركية إثر مطاردتهم له بعد أن حاول الهرب — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) June 5, 2024

من جانبها، أشارت صحيفة «النهار» اللبنانية إلى أن «مطلق النار على السفارة الأمريكية يدعى قيس فراج، سوري الجنسية، ويقيم في بلدة الصويري».

ولفتت إلى أن «مُطلق النار خضع لجراحة في المستشفى العسكري، وقال إنه أقدم على فعلته نصرة لغزّة».

وأكدت أن «شخصًا واحدًا أطلق النار على السفارة في عوكر، وأصيب أثناء تبادل إطلاق النار معه».

وفي وقت سابق، أعلن الجيش اللبناني، أن شخصا أطلق النار على مبنى السفارة الأمريكية في منطقة عوكر، ورد عليه عناصر الجيش المنتشرون في المنطقة ما أدى لإصابته ونقله إلى أحد المستشفيات.

وأشار بيان الجيش اللبناني إلى أن المهاجم شخص يحمل الجنسية السورية، مؤكدًا «إجراء متابعة لمعرفة ملابسات واقعة إطلاق النار»، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وفي منشور على منصة «إكس»، قالت السفارة الأمريكية إنه تم الإبلاغ عن «إطلاق نار من أسلحة خفيفة» بالقرب من مدخل السفارة حوالي الساعة 8:34 صباحًا (بالتوقيت المحلي).

وأكدت السفارة أن منشآتها والعاملين داخلها بأمان، لافتة إلى أن «التحقيقات جارية في ظل وجود اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف».