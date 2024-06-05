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يجري محققو مكافحة الإرهاب في فرنسا تحقيقا بشأن رجل روسي- أوكراني تعرض لإصابة خطيرة لدى انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في فندق في ضواحي باريس.

وعالجت خدمات الطوارئ الرجل - 26 عاما من حروق شديدة مساء أمس الأول الاثنين، حسبما ذكرت سلطات مكافحة الإرهاب اليوم الأربعاء.

وعثر المحققون على مواد تستخدم في صنع القنابل في موقع الحادث الذي شهد انفجار عبوة ناسفة، وتم احتجاز الرجل.

وفتحت السلطات تحقيقا بشأن انخراط الرجل في منظمة إرهابية إجرامية، وتخطيطه لتنفيذ جرائم وحيازة متفجرات.

وتولت التحقيق المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا. وذكرت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" أن الرجل يعتقد أنه جاسوس روسي يستهدف معدات الجيش الفرنسي التي سيتم إرسالها إلى أوكرانيا.

وذكرت تقارير أن المحققين عثروا في غرفة الرجل بأحد فنادق ضاحية رواسي، على نترات الأمونيوم. وهي مادة متفجرة رخيصة يفضل الإرهابيون استخدامها.