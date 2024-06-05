مودي يعلن فوزه في الانتخابات الهندية لكن حزبه سيخسر الأغلبية

أعلن حزب رئيس الوزراء الهندى الحالي ناريندرا مودي فوزه في الانتخابات البرلمانية الهندية، لكن بعد فرز معظم الأصوات بدا أن حزبه، حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي سيفقد أغلبيته البرلمانية، وفقا لنتائج أولية.



وكتب مودي على منصة " إكس " للتواصل الاجتماعى مساء اليوم الثلاثاء إن شعب البلاد "أعرب عن ثقته في ائتلافه الحاكم للمرة الثالثة على التوالي".



ورغم أن حزب بهاراتيا جاناتا حصل على معظم الأصوات، سيتعين عليه الاعتماد على شريكيه في الائتلاف لتشكيل الحكومة.



وكان يعتبر فى حكم المؤكد أن مودي سيكون قادرا على الاستمرار في الحكم لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات، لكن راهول غاندي زعيم حزب المؤتمر المعارض لم يستبعد إجراء محادثات مع اثنين من شركاء مودي في الائتلاف.

وتكبدت بورصة الأوراق المالية أسوأ خسائرها منذ أربع سنوات كرد فعل على انتكاسة مودي.

وكان حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي قد فاز وحده بـ 303 مقاعد في الانتخابات السابقة، وهو ما يزيد كثيرا عن أغلبية 272 مقعدا المطلوبة للحكم. وقد فاز حزب مودى منذ خمس سنوات مع حلفائه بـ 353 مقعداً، وهي أغلبية ضخمة .



ورفع مودي التوقعات قبل الانتخابات في الحملة الانتخابية. وتنبأ بفوز الائتلاف الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يقوده حزب بهاراتيا جاناتا بما يربو على 400 من 543 مقعدا من إجمالي مقاعد مجلس النواب، وبأن الائتلاف سيزيد من أغلبيته.



وبدلا من ذلك تشير التوقعات إلى أن معسكر المعارضة حقق مكاسب مفاجئة، لكن الأرقام النهائية لم تصدر بعد.



وبرغم ذلك من المتوقع أن يصبح مودي ثاني رئيس وزراء في تاريخ البلاد يحكم لثلاث فترات متتالية بعد جواهر لال نهرو.