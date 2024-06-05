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تقرير: رصد مسيرة استطلاعية أمريكية جديدة فوق البحر الأسود

د ب أ
نشر في: الأربعاء 5 يونيو 2024 - 5:04 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 يونيو 2024 - 5:04 ص

أظهرت بيانات لمواقع خاصة بمتابعة حركة الطيران تحليق طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار فوق البحر الأسود على بعد 250 كيلومترا من يالطا بشبه جزيرة القرم، بحسب ما ذكرته قناة "آر تي" الروسية على موقعها الإلكتروني ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وأشارت بيانات برنامج مراقبة الطائرات "فلايت رادار 24" إلى أن المسيرة الأمريكية رصدت على بعد 250 كيلومترا من يالطا فوق البحر الأسود متجهة نحو الغرب.

كما أظهرت البيانات أن "الطائرة الأمريكية من نوع "آر كي – 4 بي" جلوبال هوك.

ووفقا للشركة المصنعة، فإن الطائرة الأمريكية المسيرة مصممة للاستطلاع والمراقبة، وهي قادرة على الطيران على ارتفاعات عالية لأكثر من 30 ساعة.

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