حماس: إقرار الكنيست قانونا يمنع فتح بعثات دبلوماسية بالقدس لخدمة الفلسطينيين باطل

اعتبرت حركة حماس، إقرار الكنيست الإسرائيلي لمشروع قانون يمنع فتح بعثات دبلوماسية لدول أجنبية في القدس المحتلة لتقديم الخدمات للفلسطينيين، سلوك انتقامي باطل.

وقالت الحركة في بيان، اليوم الأربعاء: "إقرار الكنيست يأتي في إطار محاولات تهويد المدينة المقدسة، ونفي وطمس هوية شعبنا الوطنية ووجوده السياسي، وحقه الأصيل في أرضه وعاصمته التاريخية".

وأضاف البيان "هذا الإجراء باطلٌ وصادرٌ عن سلطة احتلالية لا شرعية لها على القدس وعلى أرضنا الفلسطينية، وندعو الأمم المتحدة وكل الدول إلى رفضه وتجريمه، والعمل على عزل الاحتلال ومواجهة إجراءاته الفاشية".

وفي وقت سابق من اليوم، صادق الكنيست، بقراءة أولية على مشروع قانون يمنع فتح بعثات دبلوماسية في القدس لتقديم خدمات لغير المقيمين بإسرائيل (الفلسطينيين)؛ لتفادي "احتمال ظهور وضع فعلي للقدس كمدينة مشتركة".

وقال الكنيست، في بيان: "أيد مشروع القانون 18 عضوا وعارضه 7، وسيتم رفعه إلى لجنة الدستور لمناقشته، تمهيدا لتقديمه من أجل التصويت عليه".

وينص المشروع على أن "إسرائيل لن تسمح لكيان سياسي أجنبي بفتح أو تشغيل بعثة دبلوماسية في القدس لخدمة غير مقيمين في إسرائيل".