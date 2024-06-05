تواجد كثيف للشرطة في بكين وهونج كونج بمناسبة ذكرى احتجاجات ميدان تيانانمن

تفاعلت الصين وهونج كونج اليوم الثلاثاء مع الذكرى الخامسة والثلاثين لحادثة القمع الدموي للاحتجاجات في ميدان تيانانمن في بكين بتكثيف تواجد الشرطة.



وتم نشر أفراد للشرطة للتمركز عند الجسور المهمة في العاصمة الصينية اليوم الثلاثاء. ويتوجب على أي شخص يرغب في دخول ميدان تيانانمن في قلب العاصمة بكين أن يمر عبر العديد من إجراءات التفتيش الصارمة لجوازات السفر والأمن.



وفي هونج كونج ، المنطقة الإدارية الصينية الخاصة، والتي كانت لفترة طويلة هي المكان الوحيد في الصين الذي كان يمكن فيه لضحايا احتجاجات تيانانمن احياء ذكرى الحادثة، انتشرت أيضا أعدادا كبيرة من أفراد الشرطة في الشوارع.



وكان قد تم منع الفعاليات العامة لإحياء ذكرى أحداث تيانانمن لعام 1989 في هونج كونج لعدة سنوات، وكانت مصحوبة بقمع عنيف من بكين.



وقام أفراد الشرطة بعمل دوريات في المنطقة المحيطة بحديقة "فيكتوريا بارك" في هونج كونج وعلى وجه الخصوص اليوم الثلاثاء،حيث كانت تنظم وقفة احتجاجية مسجلة على ضوء الشموع كل عام حتى عام 2019.



وجرى بالفعل تنفيذ عدد من الاعتقالات على صلة بالذكرى السنوية في الفترة التي سبقت 4 حزيران/يونيو الجاري.