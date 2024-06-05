مفوضية شئون اللاجئين: المهاجرون على طرق الهجرة الرئيسية لأوروبا يواجهون فظائع لا يمكن تصورها

دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى توسيع جهود إنقاذ المهاجرين على طرق الهجرة الرئيسية المؤدية إلى أوروبا، والذين يواجهون "فظائع لا يمكن تصورها".

وحث المبعوث الخاص للمفوضية، فنسنت كوشتيل، على زيادة التعاون مع السلطات المحلية ودعا إلى تمويل إضافي من جانب الدول المانحة.

وقال كوشتيل أمس الثلاثاء في جنيف: "يشمل ذلك الوصول بطريقة أفضل إلى المسارات القانونية للسلامة وتحسين خدمات حماية الضحايا، بالاضافة إلى أولئك المعرضين لخطر أن يصيروا ضحايا على طول الطرق".

وذكر التقرير الجديد الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن مئات الآلاف من الأشخاص يخاطرون بحياتهم كل عام للهجرة من دول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، وأيضا من آسيا والشرق الأوسط.