وزير المالية التركي: لا نعتزم فرض ضرائب على أرباح الأسهم أو العملات المشفرة

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن بلاده لا تعتزم فرض ضرائب على أرباح الأسهم والعملات المشفرة.

وقال شيمشك لوكالة بلومبرج للأنباء في أنقرة إن الحكومة تدرس فرض ضريبة معاملات "محدودة للغاية" على الأصول، دون توضيح حجمها المحتمل.

وعكس مؤشر 100 القياسي ببورصة اسطنبول خسائره بعد هذا الخبر ليرتفع بنسبة 7ر0% اليوم الأربعاء، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 1ر0% الساعة 05:18 مساء في اسطنبول.

وقال شيمشك "هدفنا هو عدم ترك أي مجال بدون ضريبة من أجل تحقيق العدالة والفعالية في فرض الضرائب".

كانت مصادر مطلعة قد ذكرت إن تركيا تدرس فرض ضريبة على أرباح الاستثمار في الأسهم والأصول الرقمية كجزء من إجراءات التشديد المالي الرامية إلى الحد من عجز الميزانية.

يذكر أن تركيا خفضت ضريبة أرباح الأسهم من 10% إلى صفر في المئة في عام .2008 من جهة أخرى ، سجل الاقتصاد التركي نموا أسرع من التوقعات خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو ما يعني أنه مازال قادرا على استيعاب سلسلة زيادات كبيرة في أسعار الفائدة التي تعني كبح الطلب المحلي.

وأظهرت البيانات الرسمية التركية الصادرة يوم الجمعة الماضي نمو الاقتصاد بمعدل 7ر5% سنويا خلال الربع الأول من العام الحالي وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم، مقابل نمو بمعدل 4% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

كما أظهرت البيانات نمو الاقتصاد التركي بمعدل 4ر2% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.