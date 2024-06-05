نتنياهو يقاضي صحفيين وناشطين نشروا معلومات عن حالته الصحية ويطلب تعويضا

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قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفع دعوى قضائية ضد صحفيين وناشطين، زاعمًا أنهم نشروا أكاذيب بشأن حالته الصحية.

وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم الأربعاء، إن نتنياهو قرر مقاضاة الصحفيين بن كاسبيت وأوري مسغاف والناشط جونين بن يتسحاق، بدعوى أنهم نشروا أكاذيب بشأن حالته الصحية.

وفي دعواه، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي للحصول على تعويض يصل إلى 500 ألف شيكل (نحو 135 ألف دولار).

وحسب دعوى نتنياهو، فإن الثلاثة قدموا ما سماها ادعاءات بأنه مريض بسرطان البنكرياس، وغير لائق للخدمة في منصبه، وغير ذلك.

وزعمت الدعوى أن نتنياهو يتمتع بصحة جيدة بالنسبة لعمره.

وبحسب الصحيفة، تخضع صحة نتنياهو للملاحظة والمتابعة منذ يوليو 2023، عندما خضع لعملية جراحية لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب بعد نوبة إغماء في منزله.



