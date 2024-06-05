رئيس حي شرق مدينة نصر يكرم نخبة من الموظفين المتميزين تفعيلا لجائزة التميز الحكومي

كرم رئيس حي شرق مدينة نصر، اللواء أحمد جودة، نخبة من موظفي الحي وتحديدا المجتهدين والمتميزين في عملهم تحفيزا لهم على نشاطهم المتميز ومجهودهم المبذول وإخلاصهم وتفانيهم في العمل.

جاء ذلك في إطار تحفيز وتشجيع العاملين المتجتهدين على التميز الإبداع والتفاني في العمل وخلق قدوة حسن لزملائهم بالحي لحثهم على العطاء وبذل المزيد من الجهد لتطوير العمل والقيام به على أكمل وجه من أجل أرضاء المواطن، لذا تم تفعيل جائزة التميز الحكومي الداخلي بين إدارات الحي.

وكرم رئيس الحي كلا من محمد السيد، مدير إدارة المحلات، وأمل دسوقي، مسئولة المحلات، وذلك حرصا على تنمية الروح التنافسية بين العاملين من أجل رفع مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيلا لجوائز التميز الحكومي الداخلي بين جميع العاملين بالحي يتم فيها تكريم أفضل إدارة فعالة على مستوى حي شرق مدينة نصر وهي إدارة المحلات كما يتم فيها تقديم أسمى آيات الشكر والعرفان والتكريم للموظف المثالي والمتميز.