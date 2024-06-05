انتقدت زوجة هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، مستشارًا سابقًا للرئيس السابق دونالد ترامب، ووصفته بأنه "نازي" خلال فترة استراحة في المحاكمة الفيدرالية للابن الأول بتهم حيازة السلاح بشكل غير قانوني.

وانتقدت ميليسا كوهين، بايدن جاريت زيجلر، الذي يدير منظمة ماركو بولو اليمينية غير الربحية، التي كشفت الكثير من البيانات من جهاز الكمبيوتر المحمول السيئ السمعة الخاص بهنتر، وقالت له: "ليس لديك الحق في أن تكون هنا، أيها النازي القذر" بحسب تقرير لقناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.

ولم يرد بكن زيجلر الذي كان في طريق عودته إلى قاعة المحكمة في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، على الإهانات.

وفي سبتمبر الماضي رفع هانتر بايدن دعوى قضائية ضد زيجلر في محكمة اتحادية في كاليفورنيا، متهمًا إياه بانتهاك قوانين الاحتيال الحاسوبي والبيانات في الولاية من خلال الوصول إلى ما وصفه محامو هانتر بـ "عشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني وآلاف الصور وعشرات مقاطع الفيديو والتسجيلات" التي ينتمي له.

وقال زيجلر لشبكة إن بي سي نيوز: "إنه أمر محزن أنني كنت أجلس هنا طوال الوقت ولم أقترب من أي شخص، للعلم أنا لست نازيًا، أنا مؤمن بالدستور الأمريكي".

فيما أكد زيجلر أنه من "الحكمة" بالنسبة لابن الرئيس الأمريكي بايدن أن يحضر المحاكمة، وقال إن القضية التي رفعها ضده كانت "تافهة تماما"، معبرا: "يجب على هانتر التركيز على دفع أجور محاميه".