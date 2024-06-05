قال المفكر السياسي الدكتور عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن «مصر بدورها وتاريخها لا تقيم علاقاتها الخارجية على أساس ثنائي فقط».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «بتوقيت القاهرة»، المذاع عبر فضائية «BBC عربي»، اليوم الأربعاء، أن «السلام المصري الإسرائيلي ثنائي، لكنه ينعقد في جو يضع شرطًا واضحًا لاستمراره وهو القضية الفلسطينية».

وأشار إلى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقع في كامب ديفيد وثيقتين؛ الأولى متعلقة بالعلاقات الثنائية مع إسرائيل والثانية متعلقة بالقضية الفلسطينية.

ونفى إمكانية فصل العلاقة مع إسرائيل عن القضية الفلسطينية، منوهًا أن «ما حدث في المنطقة وللفلسطينيين لا يمكن أن ينسى».

ولفت إلى أن «التوتر بين الجانبين المصري والإسرائيلي كان موجودًا منذ البداية، إما على مستوى الدولة أو الشعب»، قائلًا إن «العلاقات الاقتصادية لم تنمُ بسبب الناس».

وأكمل: «المصريون يرون إمعانًا في الظلم وطريقة التعامل مع الشعب الفلسطيني بعنصرية وكأنهم مواطنو درجة ثانية، وإدارة تحت الاحتلال في منتهى السوء والعنف والدموية بها دمار وحصار».

ونوه أن «الجو العام حول معاهدة السلام تأثر بالفعل بعد اجتياح إسرائيل لمدينة رفح الفلسطينية»، مشيرًا إلى أن «إسرائيل تخطت الحدود».

واستطرد: «المعاهدة تفيد بإقامة علاقات سلام طبيعية بين دولتين، لكن ما حدث أكّد أن هناك شيئًا خاطئًا في إدارة العلاقة يقوم على سوء تفسير من الجانب الإسرائيلي، وسوء استغلال الحماية الدولية الممنوحة له.. لكل شيء حدود وإسرائيل تخطت تلك الحدود».

وعدّد مظاهر تأثر العلاقة بين مصر وإسرائيل، وأبرزها انضمام مصر إلى دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

واعتبر أن مصر تأخرت في الانضمام لتلك الدعوى، مختتمًا: «انضمامنا لن يؤثر على مسار الدعوى، ولكن كان يجب أن ترفع مصر دعوى أمام العدل الدولية، هذا تطبيق للقانون، والمطالبة به ليس إعلان حرب».