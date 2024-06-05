مصادر طبية فلسطينية: استشهاد 62 على الأقل في الهجمات الإسرائيلية على وسط غزة

أسفرت الهجمات الإسرائيلية على وسط قطلع غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 62 شخصا، بينهم نساء وأطفال، بحسب ما صرحت به مصادر طبية في الأراضي الفلسطينية.

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، إنه يجري تحقيقا بهذا الشأن.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق أمس الثلاثاء، أنه بدأ عمليات محددة في البريج بوسط غزة ومناطق في شرق دير البلح.

ونفذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية استهدفت مجمعات عسكرية ومستودعات أسلحة تابعة لحركة حماس، بالإضافة إلى بنية تحتية تحت الأرض تابعة لحماس. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قد "تم القضاء على العديد من إرهابيي حماس في الهجمات".

وسبق أن انتشر جنود إسرائيليون بالبريج في مطلع العام، ولكنهم انسحبوا في وقت لاحق من المنطقة. ومع ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إن حماس لا تزال موجودة في المنطقة المكتظة بالسكان.

وقال سكان من مخيمي البريج والمغازي المجاورين للاجئين، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء، إنه ثمة هجمات متواصلة وقعت في المنطقة طوال الليل، وأن آلاف الأشخاص فروا إلى مخيم النصيرات للاجئين القريب .