الشركة القابضة للمياه تبدأ إعداد استراتيجية للتحول الرقمي

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عقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي جلسة نقاشية لإعداد استراتيجية "التحول الرقمي الشاملة"؛ بهدف الوصول إلى "منظومة تكنولوجية رقمية متكاملة".

شارك في الاجتماع: ممثلون عن إدارات خدمة العملاء والخط الساخن والقطاع المالي والمتابعة التجارية والتدريب وتكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات الجغرافية GIS، بحسب بيان للشركة اليوم.

وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن التحول الرقمي خطوة جوهرية لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن خطوات محددة لتقييم الوضع الحالي وتحديد الفجوات التكنولوجية والموارد البشرية اللازمة لتحقيق التحول الرقمي بشكل فعال.

وأكد أن التحول الرقمي سيسهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات وتسريع عمليات الشركة.

وأضاف رسلان أن هذا الاجتماع بداية لسلسلة من الاجتماعات والورش التدريبية التي تهدف إلى نشر الوعي بأهمية التحول الرقمي بين جميع العاملين.

وأشار إلى إعداد برامج تدريبية متخصصة لتطوير مهارات الموظفين وضمان جاهزيتهم للتعامل مع الأنظمة الرقمية الحديثة، مما يسهم في رفع مستوى الأداء وزيادة كفاءة العمليات اليومية.

وبدوره، قال الدكتور محسن عبد الجيد، رئيس القطاع المالي والإداري ورئيس لجنة التحول الرقمي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الاستراتيجية تسهم في توحيد مفاهيم التحول الرقمي ونشرها على جميع العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة في القطاعات والإدارات المختلفة.

وأوضح عبد الجيد أن الاستراتيجية تتضمن تقييم الوضع الحالي، ووضع مقارنات معيارية للقطاعات المماثلة محليا وإقليميا ودوليا.



وأضاف أن استراتيجية التحول الرقمي خطة ممتدة تسهم في تطوير الأداء بشركات مياه الشرب، وتحسين نسب التحصيل، وقياس كفاءة الأداء والفاقد والتخطيط المستقبل والتعلم عن بعد، فضلا عن اختيار أفضل العناصر من العمالة لقيادة مسيرة التطوير بالشركات.

وقال محمد الحارثي، استشاري نظم وتكنولوجيا المعلومات، إن الاستراتيجية تعتمد على أحدث الابتكارات التكنولوجية وتستفيد من التجارب الدولية المماثلة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد أهمية استمرارية التطوير والتحديث في البنية التحتية التكنولوجية لضمان تقديم خدمات متقدمة ومستدامة للمواطنين.

كما شدد الحارثي على ضرورة العمل الجماعي والتنسيق بين جميع الإدارات لتحقيق أهداف الاستراتيجية بنجاح.



ونوّه البيان بتقسيم العمل في الاستراتيجية إلى مراحل لتقييم الوضع الحالي للنظام في مصر ومقارنته بالأنظمة المماثلة في الدول الأخرى، مع التركيز على تكامل الحلول الإلكترونية في مختلف العمليات.



وأوضح أن المرحلة الأولى تهدف إلى:

- تقييم الوضع الحالي للأنظمة والموارد البشرية في الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

- الاستفادة من التجارب الدولية المماثلة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

- وضع خطة متكاملة للتحول الرقمي تضمن تكامل الحلول التكنولوجية في جميع العمليات.