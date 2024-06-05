إيران تتوعد إسرائيل بالرد على مقتل مستشار عسكري في سوريا

توعدت إيران إسرائيل، اليوم الأربعاء، بالرد على مقتل مستشار عسكري إيراني في قصف على ريف حلب شمال سوريا هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، عن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، قوله إن «إسرائيل عليها انتظار الرد على سقوط المستشار العسكري سعيد أبيار، في القصف الذي راح فيه أيضاً عناصر من فصائل موالية لإيران».

وأضاف: «على الصهاينة أن يعلموا أنهم سيدفعون ثمن دماء الأبرياء التي سالت في هذه الجريمة، وعليهم انتظار الرد».

وأشارت الوكالة إلى أن أبيار قتل أثناء أداء مهمة استشارية في سوريا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف الإسرائيلي الذي وقع مساء الأحد، في ريف حلب الشمالي أودى بحياة 17 شخصا، هم إيرانيان و3 من حزب الله اللبناني و3 عراقيين و9 سوريين.

ومنذ مطلع عام 2024، استهدفت إسرائيل الأراضي السورية 43 مرة، 32 منها جوية و12 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 91 هدفاً ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 142 من العسكريين، بالإضافة لإصابة 69 آخرين منهم بجراح متفاوتة.