القوات الإسرائيلية تعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت القوات الإسرائيلية، منذ مساء أمس، وحتّى صباح اليوم الأربعاء، 15 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم محامية، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان اليوم مشترك أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله، جنين، قلقيلية، وأريحا.

ووفق البيان ، "تواصل قوات الاحتلال اقتحام بلدة بيت أمر/الخليل، والتي تشهد عمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين، ولم يتسنّ التأكّد من حالات الاعتقال الفعلية حتّى اللحظة، علماً أنّ بلدة كفر مالك/رام الله شهدت اليوم أيضاً عمليات تحقيق ميداني للعشرات من أهالي البلدة".

وطبقا للبيان ، "تستمر قوات الاحتلال بتنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة الأموال والمركبات".

وأشار إلى أن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي، بلغت أكثر من 9040، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".