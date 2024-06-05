نتنياهو: القدس ستظل عاصمتنا الأبدية ولن يتغير وضعها أبدا

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تجمع مئات المستوطنين في باب العمود بالبلدة القديمة في القدس المحتلة استعدادا لمسيرة الأعلام الاستفزازية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده ستعمل على ازدهار القدس، وستمرر العديد من القرارات المتعلقة بتطوير المدينة.

وبحسب القناة «السابعة» العبرية، أضاف نتنياهو، في كلمة خلال اجتماع في القدس، اليوم الأربعاء: «القدس ستظل عاصمتنا الأبدية ولن يتغير وضعها أبدا، وستبقى تحت السيادة الإسرائيلية».

ومنذ صباح الأربعاء، تجمع مئات المستوطنين في باب العمود بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، استعدادًا لمسيرة الأعلام الاستفزازية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مئات المستوطنين دخلوا البلدة القديمة من باب الساهرة، حاملين الأعلام الإسرائيلية، وأقاموا حفلات صاخبة مع رقصات احتفالًا بذكرى احتلال مدينة القدس.

وأغلقت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي شوارع البلدة القديمة والطرق المحيطة بها أمام حركة المركبات، تمهيدًا لمسيرة المستوطنين المقررة عند الساعة السادسة مساءً.

وأفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي وضع متاريس حديدية على بعض الشوارع والمداخل، مما أعاق تنقل المواطنين، بينما سمح فقط لأهالي البلدة القديمة بالدخول.

وحولت سلطات الاحتلال مدينة القدس وبلدتها القديمة منذ يوم أمس إلى ثكنة عسكرية، بذريعة تأمين مسيرة الأعلام التي دعت إليها الجمعيات الاستيطانية.



وصرحت محافظة القدس بأن «مسيرة الأعلام في شوارع القدس تعد اعتداءً على الوضع القائم في المدينة المحتلة، واستمرارًا لإجراءات الاحتلال الهادفة إلى تهويدها».