مظاهرة داعمة لفلسطين خلال حفل تخرج بجامعة نيويورك

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نظم طلاب تخرجوا من جامعة مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم الأربعاء، مظاهرة داعمة لفلسطين أمام المنصة التي أقيم عليها حفل التخرج.

وردد الطلاب هتافات داعمة لفلسطينيي قطاع غزة، قائلين: "نرفض الاحتفال بالتخرّج في وقت دمّرت فيه كافة الجامعات في قطاع"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

كما هتف الطلاب ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن قائلين: "بايدن القاتل، حان وقت رحيلك"، و"نطالب بالحرية لفلسطين".

وفي 18 أبريل الماضي، بدأ طلاب وأكاديميون رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها من شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل الشرطة واعتقال عشرات المحتجين توسعت الاحتجاجات إلى جامعات أخرى، وامتدت إلى دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند، شهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها الأمريكية، ومطالبات بوقف حرب غزة ومقاطعة شركات تزود إسرائيل بالأسلحة.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.