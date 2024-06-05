الشيخ والشناوي وداود وجبارة يناقشون أفلام إعلام الجامعة البريطانية

على مدار ثلاثة أيام، وبمشاركة نخبة من النقاد وصناع السينما وأساتذة الإعلام، ناقشت كلية إعلام الجامعة البريطانية بمصر مشاريع تخرج طلابها في تخصصات السينما والإذاعة والتليفزيون والعلاقات العامة والإعلان.

وتكونت لجنة التحكيم في قسم الإذاعة والتليفزيون من د. منى الحديدي، ود. هبة السمري، والإعلامية ألفة السلامي، وفؤاد أبو حجلة المستشار الإعلامي لقناة الغد، وسمير عمر مدير مكتب سكاي نيوز عربية.

وفي قسم السينما شارك في تحكيم الأفلام رئيس أكاديمية الفنون د. غادة جبارة، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق م. أسامة الشيخ، والمايسترو راجح داود، والناقد المعروف طارق الشناوي، وأستاذ النقد والأدب العربي د. يسري عبد الله، ود. شريف صالح الكاتب الروائي، والمخرج د. علي شوقي، والناقدة الفنية فايزة هنداوي.

في البداية، رحب د. شومان بأعضاء اللجنة وأولياء الأمور وهنأ الطلاب على الجهد الكبير الذي بذلوه لتحويل أفكارهم إلى مشاهد سينمائية حية على الشاشة.

كما أوضح أن الكلية كانت حريصة على ميزانيات بسيطة لصناعة الأفلام لعدم إرهاق أولياء الأمور وكذلك للتركيز على العنصر البشري في الفيلم قبل أي شيء آخر.

من جانبه، أشاد أسامة الشيخ بالمستوى الاحترافي للطلاب ودعا الكلية إلى تبني بعض هذه المشاريع التي تستحق المشاركة في مهرجانات سينمائية مصرية وعالمية.

كما عبرت د. غادة جبارة عن سعادتها بالتطور الذي تشهده الكلية عامًا بعد عام، وهو ما تلمسه من مستوى الأفلام ووجود مواهب حقيقية في التمثيل والإخراج والتصوير.

بدوره، هنأ المايسترو والمؤلف الموسيقي راجح داود الطلاب على المستوى المميز، خصوصًا اختياراتهم وتوليفهم للموسيقى التصويرية، وكذلك تنوع القضايا التي يطرحونها والتي تتماس مع هموم المجتمع المصري.

أما د. يسري عبد الله، فأشاد بالطلاب لأنهم التزموا بتعديل الملاحظات التي وجهت إلى النصوص قبل تنفيذها، وحثهم على المزيد من الاهتمام بالنص المكتوب والاستعانة بالنصوص الأدبية.

من جانبه، أكد الناقد طارق الشناوي أن مستقبل السينما في مصر رهن بهؤلاء الطلاب وبالشباب الآن. والدليل أنه في مهرجان كان الأخير كانت هناك أكثر من فيلم مصري مميز، كلها أعمال لمبدعين شباب.

واستمر عرض الأفلام الستة والنقاش حولها قرابة أربع ساعات في مقر الكلية، بحضور الأساتذة المشرفين عليها وعلى رأسهم المخرج الكبير هاني لاشين، الذي شكر الطلاب على ما بذلوه من جهد وحرصهم على الاستفادة من آراء الأساتذة في الكلية وكذلك أعضاء لجنة التقييم.

وحظي فيلم "رسايل للحيطان" بالإشادة الأكبر من قبل اللجنة، وهو يحكي قصة زوجة مرتبطة عاطفيًا بزوجها الراحل وتكتب له رسائل على جدران مدفنه، وتم التصوير في موقع حقيقي، لكن القبر مهدد بالإزالة برغم مقاومة الزوجة للقرار.

وفي قسم الاتصالات التسويقية المتكاملة (العلاقات العامة والإعلان)، تكونت لجنة التحكيم من عدد من الخبراء في مقدمتهم حليم أبو سيف، وفوزي الماوي، ومنه الليثي، وإنجي مجدي، ومي علي، ولينا صالح أبو سامرة.

تضم مشروعات تخرج قسم الاتصالات التسويقية المتكاملة لهذا العام 22 حملة إعلانية للمشروعات الصغيرة، منها "عطلانة"، "woods"، "MH Weddings"، و"بيت الواحة".