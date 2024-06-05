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محكمة تركية تقضي بسجن عمدة موال للأكراد في تهم إرهاب

د ب ا
نشر في: الأربعاء 5 يونيو 2024 - 8:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 يونيو 2024 - 8:03 م

قضت محكمة تركية بسجن عمدة موال للأكراد جنوب شرقي البلاد أكثر من 19 سنة على خلفية تهم "قيادة منظمة إرهابية مسلحة"، وقد جرى القبض عليه، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية اليوم الأربعاء.

وجاء القبض على محمد صديق أكيس، عضو حزب المساواة والديمقراطية، الذي تم انتخابه رئيسا للبلدية في مارس، بعد يومين من تعيين الحكومة حاكم ولاية هكاري خلفا له.

وتعيد الواقعة إلى الأذهان الانتخابات المحلية التي جرت في عام 2019، عندما أقالت الحكومة عددا كبيرا من رؤساء البلديات المنتخبين الموالين للأكراد.

وذكرت وزارة الداخلية أن استبدال رئيس البلدية كان بسبب إجراءات المحكمة وتحقيقات منفصلة مستمرى في صلات مزعومة بينه وبين حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي تصنفه تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

ورفض حزب المساواة والديمقراطية إقالة رئيس البلدية باعتبار ذلك أمرا مسيسا، ويستند إلى "دليل خاطئ". وترجع المزاعم إلى 2014 وفقا للحزب.


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