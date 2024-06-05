الحكومة الألمانية تعتزم تخفيف الأعباء الضريبية بمقدار 23 مليار يورو خلال السنوات المقبلة

أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر اعتزامه تعويض آثار التضخم المرتفع وتخفيف العبء الضريبي عن كاهل دافعي الضرائب في بلاده بمقدار 23 مليار يورو خلال السنوات المقبلة.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي الحر في برلين، اليوم الأربعاء، إنه يجري التخطيط لتعديل ضريبة الأجور والدخل على ثلاث مراحل حتى عام 2026.

ويهدف وزير المالية الألماني إلى معادلة ما يُعرف بـ "التقدم البارد"، وتحدث هذه الحالة عندما يلتهم التضخم الزيادة الطارئة على الدخل بشكل جزئي أو كلي مع ارتفاع الضريبة على الدخل بسبب الزيادة التي طرأت عليه.

وأفادت مصادر حكومية بأن ليندنر قال إنه رغم التكاليف العالية، فإنه لا يرى أن المناقشات الجارية حول الميزانية عرضة للخطر "إذا عزز الائتلاف النمو الاقتصادي من خلال محفزات جريئة"، مشيرا إلى أن الحصة المخصصة للحكومة الاتحادية تمت مراعاتها بالفعل في التخطيط المالي.

وذكر أن من المقرر إجراء تحديث في الخريف، عندما يتم تقديم تقرير جديد عن التقدم البارد.

يشار إلى أن هناك حاليًا فجوة تمويلية بقيمة حوالي 25 مليار يورو في خطط الموازنة للعام المقبل.

ووفقًا لخطط ليندنر، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الأجور والدخل بمقدار 180 يورو ليصل إلى 11,784 يورو بأثر رجعي اعتبارًا من مطلع يناير من هذا العام حيث لن يتم تحصيل ضرائب عن الدخول التي تصل إلى هذه القيمة.

وبهذا، سيتم تخفيف العبء الضريبي عن دافعي الضرائب بمقدار ملياري يورو وفقًا للمعلومات المتاحة.

وبداية من يناير 2025، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الأجور والدخل بمقدار 300 يورو ليصل إلى 12,084 يورو.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعديل جدول ضريبة الدخل بحيث يتم تطبيق معدلات الضريبة الأعلى على دخل أعلى بقليل مما كان عليه في السابق.

وأفادت البيانات بأن هذا الإجراء سيؤدي إلى تخفيف العبء الضريبي بمقدار ثمانية مليارات يورو مقارنة بما هو معمول به حسب القانون الحالي.

ومن المقرر لعام 2026، إدخال زيادة أخرى للحد الأدنى المعفى من الضريبة بمقدار 252 يورو ليصل إلى 12,336 يورو.كما سيتم تعديل جدول الضريبة مرة أخرى.

ولفتت هذه البيانات إلى أن قيمة التخفيف السنوي للعبء الضريبي سترتفع عندئذ لتصل إلى حوالي 3ر13 مليار يورو.