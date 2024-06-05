ملك بريطانيا يشيد بشجاعة وصمود المحاربين القدامى بمناسبة الذكرى السنوية الثمانين ليوم الإنزال

أشاد ملك بريطانيا تشارلز الثالث بـ"شجاعة وصمود وتضامن" المحاربين القدامى، في إطار الاحتفالات بالذكرى السنوية الثمانين لـ(يوم الإنزال).

وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، بأن الملك تشارلز انضم اليوم الأربعاء إلى أمير ويلز وكبار السياسيين والمحاربين القدامى بالمملكة المتحدة، في فعالية كبيرة في بورتسموث.

وقال تشارلز للمشاركين في الفعالية، إن "قصص الشجاعة والصمود والتضامن التي سمعناها اليوم وعلى مدار حياتنا، لا يمكن إلا أن تحركنا وتلهمنا وتذكرنا بما ندين به لهذا الجيل العظيم في زمن الحرب... إنه لشرف لنا أن نسمع تلك الشهادة، لكن دورنا ليس سلبيا تماما".

وأضاف: "من واجبنا أن نضمن ألا ننسى نحن والأجيال القادمة، خدماتهم وتضحياتهم لكي تحل الحرية محل الاستبداد".