كوريا الجنوبية تناقش تأسيس شراكة استراتيجية للسياحة المستدامة مع إفريقيا

استضافت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية (MCST) منتدى السياحة الكوري الأفريقي لعام 2024، يوم الاثنين الماضي في أحد فنادق سيول، بالتعاون مع منظمة السياحة الكورية (KTO) وهيئة الأمم المتحدة للسياحة، بمناسبة القمة الكورية الأفريقية 2024 المنعقدة على مدار يومي 4 و5 يونيو الجاري.

ترأس وزير الثقافة والرياضة والسياحة الكوري، يو إن تشون، افتتاح المنتدى، وانضم إليه بريثفيراجسينج روبون، رئيس جمهورية موريشيوس، إلى جانب خمسة وزراء ونواب وزراء أفارقة، بما في ذلك وزير السياحة النيجيري، ورئيس مجلس تشجيع وتنمية الاستثمار في ناميبيا.

وباعتباره أول منتدى كوري أفريقي رفيع المستوى حول السياحة، تناول منتدى السياحة الكوري الأفريقي لعام 2024 موضوعات حول إقامة شراكات لتعزيز نمو واستدامة قطاع السياحة. ومع إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، تبرز أفريقيا كسوق واحدة يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 3.4 تريليون دولار أمريكي، مما تضع نفسها كقوة دافعة مستقبلية للتنمية الاقتصادية العالمية.

وكان المنتدى بمثابة منصة لاستكشاف فرص التعاون، بما في ذلك توسيع تبادلات الوفود والاستثمار في قطاع السياحة بين كوريا وإفريقيا.

في الجزء الأول من حلقة النقاش، التي ترأستها إلسيا غراندكورت، المدير الإقليمي للسياحة في أفريقيا التابع للأمم المتحدة والرئيس التنفيذي السابق لمجلس السياحة في سيشيل، تمت مناقشة إمكانات صناعة السياحة الأفريقية وسبل التعاون. وكان من بين المتحدثين لولا أدي جون، وزيرة السياحة النيجيرية، وأنجيلا كيروكي، وزيرة الموارد الطبيعية والسياحة التنزانية (عبر الفيديوكونفرانس)، ونانجولا أواندجا، رئيس مجلس تشجيع وتنمية الاستثمار في ناميبيا، وكواكي دونكور، الرئيس التنفيذي لـAfrica Tourism Partners، وبارك جونغ تايك، المدير العام لمكتب السياسات السياحية التابع لوزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية (MCST).

وناقش وزير السياحة النيجيري كيفية الاستفادة من التأثير الثقافي لنيجيريا في مجال السياحة من خلال "نوليوود Nollywood"، ثاني أكبر صناعة سينمائية في العالم، من خلال إجراء مقارنات مع التجربة الكورية. وقدم الرئيس التنفيذي لـAfrica Tourism Partners أفكارًا لتعزيز التعاون السياحي الكوري الأفريقي في القطاع الخاص.

وفي الجزء الثاني، تضمنت العروض تبادل أمثلة لسياسات السياحة المثالية من إثيوبيا وسيشيل وكوريا، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والشاملة. وقدم شيم تشانغ سوب، من جامعة جاشون، حالات توضح سياسة السياحة الكورية تحت موضوع "دور السياحة في التنمية الاقتصادية لكوريا".

وفي الوقت نفسه، استضاف النائب الثاني لوزير الثقافة والرياضة والسياحة الكوري، جانغ مي ران، مأدبة غداء مع المتحدثين الرئيسيين قبل المنتدى. وبعد المنتدى، قام الحضور أيضًا بزيارة معرض صور السياحة الإفريقية بعنوان "اكتشف الوجهة الإفريقية"، والذي أقيم في الساحة الأمامية للمتحف الوطني للتاريخ الكوري المعاصر، للاطلاع على 38 صورة للوجهات السياحية في 27 دولة إفريقية.

ونظمت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية (MCST) معرضًا للصور في الهواء الطلق، يتماشى مع المشروع التمثيلي لهيئة الأمم المتحدة للسياحة، العلامة التجارية لأفريقيا، والذي يهدف إلى تصوير صورة أكثر تنوعًا لأفريقيا لتبديد الصور النمطية عن القارة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحرب والجوع، والمعرض مفتوحًا للجمهور مجانًا من 1 إلى 7 يونيو الجاري.

وأشار وزير الثقافة والرياضة والسياحة الكوري، في بيان اطلعت "الشروق" على نسخة منه، إلى أن "إفريقيا تتمتع بأعلى إمكانات النمو على مستوى العالم، حيث إن 60% من سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة تقل أعمارهم عن 25 عاما. وهناك العديد من مجالات التعاون والنمو المتبادل مع بلادنا، لكنني أعتقد اعتقادا راسخا أن السياحة، على وجه الخصوص، ستكون بمثابة نقطة انطلاق حاسمة لتعزيز الشراكة المستقبلية بين كوريا وأفريقيا".