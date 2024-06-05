أوكرانيا ترفع مكانة اللغة الإنجليزية

أقر البرلمان الأوكراني قانونا جديدا لتعزيز مكانة اللغة الإنجليزية في الدولة الواقعة في شرق أوروبا.



وفي المستقبل، سيكون إتقان اللغة الإنجليزية شرطا أساسيا للعديد من موظفي الخدمة المدنية الأوكرانيين، حسبما قرر البرلمان في كييف يوم الثلاثاء.

وتهدف هذه الخطوة إلى جعل البلاد أكثر جاذبية للسياح وأكثر قدرة على المنافسة دوليا. كما أن رفع مستوى اللغة الإنجليزية في أوكرانيا هو "ضرورة وخطوة استراتيجية نحو العضوية الكاملة للدولة (الأوكرانية) في الاتحاد الأوروبي" ، حسبما ورد في تبرير القانون.

فعلى سبيل المثال، ينبغي أن يكون موظفو الحدود والجمارك والمدعون العامون وضباط الشرطة الذين يشغلون مناصب عليا قادرين على التواصل باللغة الإنجليزية. ويجب أن تكون مكالمات الطوارئ واستخدام الخدمات الطبية ممكنة باللغة الإنجليزية.

وعند التعامل مع السلطات، فإن ترجمة الوثائق الأجنبية مثل جوازات السفر من الإنجليزية إلى الأوكرانية، ووهو المعمول به حاليا، ستصبح غير ضرورية.

ويجب على المتاحف أيضا إتاحة معارضها باللغة الإنجليزية. ويجب أن تقدم المواقع الإلكترونية الخاصة بمؤسسات الدولة والجامعات نسخا إنجليزية محدثة.

ومن أجل رفع مستوى اللغة الإنجليزية بين الأوكرانيين ، تم التخطيط بالفعل لتقديم دروس اللغة الإنجليزية في مراكز ما قبل الالتحاق بالمدرسة.

ويجري أيضا الترويج لعرض الأفلام باللغة الإنجليزية الأصلية مع الترجمة.

يشار إلى أن الأوكرانية هي اللغة الرسمية الوحيدة في أوكرانيا. وجرى حظر اللغة الروسية، التي كانت مستخدمة على نطاق واسع في الحقبة السوفيتية، بشكل متزايد من الحياة العامة بموجب القانون لسنوات. كما فقدت اللغة شعبيتها نتيجة للغزو الروسي.