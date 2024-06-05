واشنطن: نشعر بالقلق إزاء تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله

أعربت الإدارة الأمريكية عن قلقها من تصاعد التوتر مؤخراً بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وقال ماثيو ميلر متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، خلال إحاطة صحفية، الثلاثاء، إنهم يشعرون بالقلق من رسائل المسئولين العسكريين الإسرائيليين بأنهم مستعدون للهجوم على حزب الله، وتصاعد التوتر في المنطقة، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف: "لا ندعم الحرب الشاملة مع حزب الله، وتصاعد التوتر في هذا الصراع أمر يقلقنا، وكنا نسعى لإبقائه تحت السيطرة منذ 7 أكتوبر".

وشدد أنه لا أحد يرغب بأجواء صراع على مستوى إقليمي في حين يتم السعي لتحقيق وقف إطلاق نار في غزة، ممشيرا إلى أن التوتر بين إسرائيل ولبنان الذي يتصاعد بين الحين والآخر، لا يمكن حله من خلال الصراع، وأنه "يجب حل المشاكل بالطرق الدبلوماسية فقط".

وأمس الثلاثاء، نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من "حزب الله"، عن مصادر - لم تسمها - أن "غالبية الموفدين الدوليين إلى بيروت ينقلون تخوّفهم من جدية التهديد الإسرائيلي" بشن حرب على لبنان.

وأضافت الصحيفة اللبنانية أن "أبرز الرسائل تم تسلمها من الجانب البريطاني الذي حدّد موعدًا للضربة الإسرائيلية منتصف يونيو الجاري".

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، قد قال إن جيشه "مستعدون للغاية" للهجوم على "حزب الله" في لبنان، و"يقترب من النقطة التي يجب فيها اتخاذ هذا القرار".

ومنذ الأحد، تشهد مستوطنات وبلدات في شمال إسرائيل العديد من الحرائق جراء إطلاق "حزب الله" صواريخ وطائرات بدون طيار مفخخة من لبنان، والتي زاد من اشتعالها الطقس الحار التي تشهده المنطقة حالياً.