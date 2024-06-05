أول تعليق للسفارة الأمريكية في لبنان على حادث إطلاق النار

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أكدت السفارة الأمريكية في لبنان سلامة الموظفين ومقر السفارة بعد حادث إطلاق نار نفذه شخص يحمل الجنسية السورية.

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن السفارة الأمريكية في لبنان أنه "بفضل رد الفعل السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفريقنا الأمني في السفارة أصبحت منشأتنا وفريقنا آمنين".

وأوضحت السفارة الأمريكية أن إطلاق نار بسلاح خفيف وقع قرب مدخلها، صباح اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى إجراء تحقيق لمعرفة الملابسات.

وكان الجيش اللبناني قد حدد هوية مطلق النار على السفارة الأمريكية، قائلاً إنه يحمل الجنسية السورية.

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الأربعاء، عن الجيش اللبناني قوله إن قوات الجيش ردت على مصادر النيران، وأصابت مطلق النار.