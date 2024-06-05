محافظ أسوان يوجه بدعم الحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة بسيارات كسح مياه الصرف

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بدعم الحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة بعدد من سيارات الكسح.

من جانبه أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن المحافظ استجاب لمطلب الجامعة بتوجيه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقيام بأعمال الصيانة بمواسير مياه الصرف الصحي بالحرم الجامعي.

وأوضح "نصرت"، أن ذلك يأتي في إطار الحرص على سلامة الطلاب والطالبات من أجل استكمال أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والحفاظ على سلامة المنشآت الجديدة والقائمة، والتي تضم مباني 7 كليات وهي "الطب والآداب والحقوق، والآثار، ودار علوم، والألسن والتمريض".