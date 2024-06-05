تسارع وتيرة نمو قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي

واصل النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في الصين نموه وبوتيرة متسارعة خلال الشهر الماضي، بحسب أحدث بيانات صادرة عن مؤسسة كايشين للإعلام والبيانات الاقتصادية اليوم الأربعاء.

وقالت المؤسسة إن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ارتفع خلال مايو الماضي إلى 54 نقطة مقابل 5ر52 نقطة خلال أبريل. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

جاء تسارع وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات على خلفية ارتفاع معدل نمو تدفق الأعمال الجديدة إلى القطاع، حيث ارتفع المؤشر الفرعي للأعمال الجديدة إلى أعلى مستوياته منذ مايو من العام الماضي. كما ارتفع مؤشر صادرات القطاع إلى أعلى مستوى له منذ حوالي عام.

ويشير ارتفاع المؤشرات إلى تحسن أحوال الأسواق المحلية والخارجية إلى جانب غطلاق منتجات جديدة كعوامل مساعدة قادت الارتفاع في الأعمال الجديدة لدى قطاع الخدمات الصيني. ونتيجة لنمو الأعمال الجديدة والنشاط الاقتصادي زادت مستويات التوظيف لأول مرة منذ 4 أشهر. ورغم أن معدل نمو التوظيف كان هامشيا، فإنه الأسرع منذ أيلول/سبتمبر الماضي.