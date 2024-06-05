وزير الخارجية اللبناني يؤكد التزام بلاده بحماية مقرات البعثات الدبلوماسية العاملة في بيروت

أدان وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بو حبيب، الاعتداء على حرم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بيروت، صباح اليوم الأربعاء.

وقال موقع «بيروت 24»، إن بو حبيب، أجرى عدة اتصالات هاتفية لمتابعة الحادثة والوقوف على تفاصيلها مع الأطراف المعنية.

وأكّد الوزير «التزام لبنان بحماية مقرات البعثات الدبلوماسية العاملة في بيروت، وفقا لالتزاماتها واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية».

وفي وقت سابق، أعلن الجيش اللبناني، أن شخصا أطلق النار على مبنى السفارة الأمريكية في منطقة عوكر، ورد عليه عناصر الجيش المنتشرون في المنطقة ما أدى لإصابته ونقله إلى أحد المستشفيات.

وأشار بيان الجيش اللبناني إلى أن المهاجم شخص يحمل الجنسية السورية، مؤكدًا «إجراء متابعة لمعرفة ملابسات واقعة إطلاق النار»، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وفي منشور على منصة «إكس»، قالت السفارة الأمريكية إنه تم الإبلاغ عن «إطلاق نار من أسلحة خفيفة» بالقرب من مدخل السفارة حوالي الساعة 8:34 صباحًا (بالتوقيت المحلي).

وأكدت السفارة أن منشآتها والعاملين داخلها بأمان، لافتة إلى أن «التحقيقات جارية في ظل وجود اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف».