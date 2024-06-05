محافظ بورسعيد يشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للبيئة

محافظ بورسعيد يؤكد أهمية توعية المواطنين بالحفاظ على البيئة

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للبيئة 5 يونيو، الذي نظمته إدارة البيئة بالمحافظة بالتعاون مع كلية العلوم ومديرية التربية والتعليم، وذلك بحضور الدكتور منصور بكري، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من قيادات التربية والتعليم، ووفد من كلية العلوم، والشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة.

واستعرض محافظ بورسعيد عددًا من النماذج والمجسمات للأطفال للتنوع البيئي، تمثل البيئة الزراعية والصحراوية والسمكية، ونماذج مصغرة لمشاريع تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي، ودعم المبادرات الخضراء الذكية، وتشجيع الممارسات البيئية التي تساهم في الحفاظ على البيئة المصرية.

وأشاد المحافظ بهذه النماذج والمجسمات للأطفال للوعي بمخاطر التلوث البيئي والتغيير الإيجابي، واستخدام الأشياء الصديقة للبيئة. كما حرص محافظ بورسعيد على التقاط عدد من الصور التذكارية مع الأطفال.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية التحسن البيئي والتنمية المستدامة، والطاقة النظيفة من أجل بيئة خالية من التلوث، والحفاظ على البيئة الخضراء لتقليل أخطار تلوث الماء، وأهمية التوعية بثقافة ترشيد الاستهلاك لتقليل ظاهرة التصحر وآثارها على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أهمية استخدام الطاقة المتجددة والمعالجة البيولوجية للتلوث البيئي.

ووجه محافظ بورسعيد بضرورة التوعية والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين لتوعيتهم بالتغيرات المناخية التي يشهدها العالم نتيجة السلوكيات غير السوية والتطورات والكثافة السكانية التي تشهدها المدن، وعدم الحفاظ على التخلص الآمن من المخلفات.