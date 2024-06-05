الطائرات السويسرية تجري تدريبات على الإقلاع والهبوط على طريق سريع

قام الطيارون السويسريون بالتدريب على الإقلاع والهبوط على طريق سريع في مدينة باييرن، جنوب بحيرة نوشاتيل غرب سويسرا، وذلك ضمن تدريبات على الاستخدام المحتمل للطرق السريعة في أوقات الحرب.

وقال البريجدير كريستين أوبليجير نائب قائد القوات الجوية، إنه سعيد بما يطلق عليه "اختبار قدرة ألفا أونو" اليوم الأربعاء، على طريق سريع يربط بين الحقول وتفوح منه رائحة السماد السائل.

وأضاف أن طياري طائرات أف / إيه 18 اس هبطوا بصورة ممتازة. وهبطت الطائرة بسرعة تبلغ نحو 260 كيلومترا في الساعة.

وقد تم إغلاق عدة كيلومترات من الطريق السريع الممتد لعدة كيلومترات بالقرب من باييرن، جنوب بحيرة نوشاتيل منذ مساء أمس الثلاثاء.

ويذكر أن آخر تدريب للقوات الجوية السويسرية من هذا النوع جرى خلال عام 1991 في كانتو تيسينو.

ويشار إلى أنه قبل نهاية الحرب الباردة، كانت مثل هذه التدريبات تتم بصورة دورية كل بضعة أعوام.

ويهدف التدريب لاختبار مدى السرعة التي يمكن أن يتم بها نشر القوات الجوية في أعقاب هجوم محتمل على المطارات العسكرية.