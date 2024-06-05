صندوق الاستثمارات السعودي يعلن تسعيرا ناجحا لأول عرض سندات بالجنيه الإسترليني

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ، اليوم الأربعاء، نجاحه في تسعير أول إصدار له من السندات بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني، (ما يعادل 1ر3 مليار ريال) وذلك ضمن برنامجه للسندات الأوروبية متوسطة الأجل، وبما يتماشى مع استراتيجية الصندوق لتنويع مصادر تمويله.

وقال الصندوق، في بيان صحفي اليوم ، إن العرض شهد اكتتاباً تجاوز ستة أضعاف إجمالي الإصدار.

وأشار إلى أن الإصدار يتكوّن من شريحتين، الأولى بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 44ر1 مليار ريال سعودي تقريباً) لسندات مدتها خمسة أعوام ، لافتا إلى أن الشريحة الثانية بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 68ر1 مليار ريال سعودي تقريباً) لسندات مدتها 15 عاماً.