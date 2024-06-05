الصين ردا على تصريحات بايدن بشأن تايوان: أي تهديدات لن تغير إلتزامنا وعزمنا عن صون السيادة الوطنية

جددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، وجهة نظر بكين بأن تايوان جزء من الصين، وذلك ردا على سؤال بشأن عدم استبعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدام القوة العسكرية في حال حدوث هجوم صيني على تايوان.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماو قولها في المؤتمر الصحفي الاعتيادي اليوم "أي تهديدات لن تغير إلتزامنا وعزمنا عن صون السيادة الوطنية وسلامة أراضينا وقدرتنا على القيام بذلك".

ودعت الولايات المتحدة إلى "الحفاظ على تعهدها بالتوقف عن دعم قوى استقلال تايوان وأيضا التوقف عن إرسال أي إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية الداعية لاستقلال تايوان".



