 الصين ردا على تصريحات بايدن بشأن تايوان: أي تهديدات لن تغير إلتزامنا وعزمنا عن صون السيادة الوطنية - بوابة الشروق
الأربعاء 5 يونيو 2024 7:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الصين ردا على تصريحات بايدن بشأن تايوان: أي تهديدات لن تغير إلتزامنا وعزمنا عن صون السيادة الوطنية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 5 يونيو 2024 - 7:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 يونيو 2024 - 7:03 م

جددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، وجهة نظر بكين بأن تايوان جزء من الصين، وذلك ردا على سؤال بشأن عدم استبعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدام القوة العسكرية في حال حدوث هجوم صيني على تايوان.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماو قولها في المؤتمر الصحفي الاعتيادي اليوم "أي تهديدات لن تغير إلتزامنا وعزمنا عن صون السيادة الوطنية وسلامة أراضينا وقدرتنا على القيام بذلك".

ودعت الولايات المتحدة إلى "الحفاظ على تعهدها بالتوقف عن دعم قوى استقلال تايوان وأيضا التوقف عن إرسال أي إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية الداعية لاستقلال تايوان".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك