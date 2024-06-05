وزير داخلية لبنان: تمكن منفذ الهجوم على السفارة الأمريكية من الوصول للقرب منها أمر مستغرب

قال وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، إن السفارة الأمريكية في بيروت (التي تعرضت لإطلاق نار اليوم) محاطة بالعديد من الحواجز التابعة للجيش، ومن يجتزها يجب يخضع للتفتيش.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة العربية، مساء الأربعاء، أن تمكُّن منفذ الهجوم من الوصول إلى هذه المنطقة أمر مستغرب.

وأشار إلى إجراء تحقيقات في كيفية وصول المنفذ للموقع، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تؤدي واجباتها لكن يجب تكثيف الجهود.

وشدد على أن أي تقصير يُعرض المُقصّر للمحاسبة، موضحا أن المنفذ احتجاز عدة حواجز حتى بات قريبا من السفارة كما جرى في الهجوم.

وأكّد أن الربط بين عملية إطلاق النار وبين الأوضاع في قطاع غزة أمر قيد التحقيق في الفترة الحالية، لكنه أشار إلى أن هذا الأمر قد لا يستسيغه المنطق (باعتبار أن المنفذ ينتهي لتنظيم داعش).

وشدد على أنه لا يوجد سبب للاعتداء على السفارة الأمريكية في بيروت.

وشهد لبنان، صباح الأربعاء، هجوما مسلحا على مبنى السفارة الأمريكية في منطقة عوكر شمالي العاصمة بيروت.

وقال الجيش اللبناني إن مسلحا أطلق النار على السفارة الأمريكية في بيروت، فيما أصيب المهاجم خلال تبادل لإطلاق النار مع الجيش.

كما ذكرت السفارة الأمريكية، أنه تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخلها قرب الساعة 8:34 صباحا بالتوقيت المحلي، مضيفة أن منشآتها وطاقم عملها آمنون.

وزير داخلية لبنان للعربية: نحقق بالهجوم على السفارة الأميركية ويتم إيقاف أي شخص له صلة



