 المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفا حيوياً في سواحل البحر الميت - بوابة الشروق
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المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفا حيوياً في سواحل البحر الميت

د ب أ
نشر في: الأربعاء 5 يونيو 2024 - 2:26 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 يونيو 2024 - 2:26 ص

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مساء اليوم الثلاثاء أنها قصفت هدفاً حيوياً في سواحل البحر الميت بواسطة الطيران المسيّر في إطار الرد على "العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة" منذ السابع من أكتوبر 2023. 
 
وأوضح بيان المقاومة الإسلامية في العراق أنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الإحتلال ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء اليـوم الثلاثاء هدفاً حيوياً في سواحل البحر الميت بواسطة الطيران المسيّر".

وجددت المقاومة موقفها بالاستمرار "في دكّ معاقل الأعداء".


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