سويس كوم تقترب من بيع حصتها في شبكة تيليكوم إيتاليا

قالت مصادر مطلعة إن الفرع الإيطالي لشركة الاتصالات السويسرية سويس كوم اقتربت من بيع حصتها في شركة شبكة ألياف الاتصالات التابعة لمجموعة الاتصالات الإيطالية أليتاليا إلى شركة الاستثمار المالي كيه.كيه.آر أند كو التي تسعى إلى تعزيز سيطرتها على شبكة الاتصالات في إيطاليا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن المصادر القول إن فاست ويب المملوكة لسويس كوم تجري محادثات متقدمة مع شركة كيه.كيه.آر لبيع حصتها البالغة 5ر4% من أسهم شركة خطوط الألياف للاتصالات الإيطالية فايبر كوب مقابل حوالي 440 مليون يورو (479 مليون دولار)، مشيرة إلى أن ممثلي فاست ويب وكيه.آر.آر وتيليكوم إيتاليا رفضوا التعليق على هذه الأنباء.

تأتي هذه الصفقة بعد توصل كيه.كيه.آر إلى اتفاق ضخم قيمته 22 مليار يورو للاستحواذ على أغلب شبكة خطوط الاتصالات التابعة لتيليكوم إيتاليا في العام الماضي، في حين تحاول الشركة الإيطالية التي كانت تحتكر سوق الاتصالات الإيطالية في الماضي إلى خفض ديونها. وفي الشهر الماضي وافق الاتحاد الأوروبي على الصفقة، مقابل موافقة كيه.كيه.آر على الاحتفاظ بحوالي 15 عقد جملة لما يعرف بالألياف الداكنة مع منافسي تيليكوم إيتاليا بالأسعار الحالية.

وفي وقت سابق اشترت كيه.كيه.آر 5ر37% من أسهم فايبر كورب مقابل حوالي 8ر1 مليار يورو في 2020. تدير فايبر كوب على جزء من شبكة خطوط اتصالات تيليكوم إيتاليا التي تشمل الكابلات التي تمتد من الشوارع إلى المنازل والتي تعرف باسم الشبكة الثانوية.

ومنذ تولي وولتر رينا منصب الرئيس التنفيذي لشركة فاست ويب في أكتوبر الماضي دخلت الشركة في سلسلة صفقات في إيطاليا.