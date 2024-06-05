القبض على سيدة تدير كيانا تعليميا بدون ترخيص بالقاهرة

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ألقت مباحث الأموال العامة القبض على سيدة بالقاهرة تدير كيانا تعليميا "بدون ترخيص" للنصب على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إدارة سيدة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات فى مجال الحاسب الآلى وإيهامهم بأن تلك الشهادات معتمدة من إحدى الشركات العالمية -على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية والإعلان عن ذلك عبر "الإنترنت".

تم ضبطها حال تواجدها بمقر الكيان المشار إليه وبحوزتها (شهادات خالية البيانات مثبت عليها شعار الشركة العالمية المشار إليها، مطبوعات دعائية، أكلاشيه "منسوب صدوره للكيان).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.