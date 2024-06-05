نائب وزير الخارجية الروسي: روسيا لا تزال مستعدة لتسهيل المصالحة بين أرمينيا وأذربيجان

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل جالوزين، اليوم الأربعاء، استعداد روسيا لتقديم دعمها فيما يتعلق بالمصالحة بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال جالوزين إن الجانب الروسي يقيم بشكل إيجابي اجتماع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان، أرارات ميرزويان وجيهون بيراموف، في كازاخستان يومي 10 و11 مايو الماضي بشأن تعزيز معاهدة السلام، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف جالوزين، في مقابلة مع وكالة تاس، إن "هذا الاجتماع أتاح فرصة للأطراف المعنية للتقدم نحو السلام والاستقرار في جنوب القوقاز. وقد تم اتخاذ خطوة مهمة أخرى".

وقال جالوزين "استضافت موسكو بالفعل جولتين من محادثات السلام بين باكو ويريفان، في مايو 2023 ويوليو 2023".

وأضاف جالوزين "نحن على استعداد لمواصلة تقديم دعمنا الكامل للمصالحة بين الشعبين الشقيقين لروسيا، لتعزيز البحث عن حلول مقبولة ومتوازنة للطرفين من أجل ضمان أمن وازدهار جميع البلدان في المنطقة".