منطقة الإسكندرية الأزهرية تبحث حلول ضعف المستوى التعليمي في بعض المواد

اجتمع مصطفى بهي، مدير التعليم الابتدائية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأربعاء، والدكتورة نور الهدى وجيه، المنسق العام لوحدة البناء المعرفي والدعم النفسي لتحسين مستوى التلاميذ الضعاف بالمرحلة الابتدائية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، مع مدير إدارة المنتزه التعليمية الازهرية، ووكيل الإدارة للمرحلة الابتدائية، وموجهي المواد المطلوب تحسينها بالإدارة، في حضور شيوخ المعاهد التابعة للإدارة ومنسقي الوحدة بالمعاهد.

وتناول الاجتماع، بحث أسباب ضعف المستوى التعليمي في المواد المستهدفة، وهي القرآن الكريم واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات لدى بعض التلاميذ ودراسة المعوقات وإيجاد الحلول، وبحث آليات تنفيذ خطة قطاع المعاهد في هذا الشأن، والحرص على تحسين مستواهم العلمي، وبحث سبل التعاون بين المعلم والأخصائي الاجتماعي، والطالب لتحقيق نجاح الخطة، وضرورة الاهتمام بالدعم النفسى للطالب، وتشجيعهم على الحضور لاكتساب أقصى استفادة، وتبني الخطة، وتحسين مستويات طلاب المرحلة الابتدائية.

وتأتي خطة رعاية الطلاب الضعاف من منطلق رؤية قطاع المعاهد الأزهرية، للنهوض بالعملية التعليمية والارتقاء بمستوى طلاب المرحلة الابتدائية برعاية الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.