قال المفكر السياسي الدكتور عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن التعامل مع حركة حماس الآن، يجب أن يكون في إطار ما يخدم القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «بتوقيت القاهرة»، المذاع عبر فضائية «BBC عربي»، اليوم الأربعاء: «علينا أن نبحث ملف الاحتلال الإسرائيلي الذي أدى إلى حركة مقاومة مهمة في 7 أكتوبر، ولا داعٍ للوقوع في مطب الصلة بالإخوان المسلمين والتنظيمات الأخرى حتى لا يحدث في ذهننا لغط».

وطالب بالتركيز على ملف فلسطين، والظلم الواقع على أهلها في الأراضي المحتلة، والقتل والدمار والتجويع في قطاع غزة، والسياسة العنصرية الإسرائيلية.

وبسؤاله عن رأيه في القمة العربية الأخيرة بالعاصمة البحرينية المنامة، فضّل المفكر السياسي، لو عُقدت قمة استثنائية في وقت سابق، بعد أحداث غزة، مؤكدًا أنه لا يحبذ إلقاء اللوم على الجامعة لأنها انعكاس لوضع عربي شامل.

وأشار إلى أنه «كان سيصر على عقد اجتماع قمة استثنائي فوري، لو كان أمينًا عامًا في ذلك التوقيت، وربما يقترح على أصحاب الرأي في الدول العربية الانضمام لجنوب إفريقيا في دعواها المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية».

ولفت إلى أن «الدول العربية كان عليها أن تسبق جنوب إفريقيا في رفع الدعوى»، معقبًا: «المطالبة بتطبيق القانون الدولي لا يعني إعلان الحرب، ولا يصح أن يؤخذ علينا من الدول العظمى إننا كبرنا الموضوع.. بعد استشهاد 35 ألف مواطن وآلاف المفقودين والدمار في غزة!».

وتوجه بالتحية إلى جنوب إفريقيا على خطوتها برفع الدعوى، معقبًا عما إذا كان يخشى اتهامه بمعاداة السامية بعد تلك التصريحات: «أنا من الساميين، إسرائيل واليهود هم أيضًا ساميون.. نحن الساميون مش هما»، بحسب وصفه.