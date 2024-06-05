 وزيرة العمل النرويجية تدعو لاجتماع بشأن إضراب العاملين في الأرصاد والشرطة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرة العمل النرويجية تدعو لاجتماع بشأن إضراب العاملين في الأرصاد والشرطة

أوسلو - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 5 يونيو 2024 - 10:17 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 يونيو 2024 - 10:17 ص

أعلنت الحكومة النرويجية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن وزيرة العمل والادماج الاجتماعي تونجي برينا سوف تلتقي بالصحفيين الساعة الثامنة إلا الربع صباح اليوم الأربعاء، في أوسلو فيما يتعلق بإضراب نقابة "أونيو" العمالية.

ويشمل الإضراب موظفين من هيئة الأرصاد الجوية والشرطة وغيرهم من الموظفين الحكوميين، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية "إن أر كيه" عن مصادر لم تذكر هويتها، أن الوزيرة سوف تعمل على إنهاء الإضراب ، حيث إن مسئولين رفيعي المستوى من الشرطة ينضمون الآن للإضراب.

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