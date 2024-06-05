وزير الداخلية اللبناني: توقيف كل من له علاقة بمنفذ الهجوم على السفارة الأمريكية

قال وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، إن التحقيقات لا تزال مستمرة في واقعة إطلاق النار على السفارة الأمريكية في بيروت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة العربية، مساء الأربعاء، أن الجيش يعمل على توقيف كل من له علاقة بمنفذ الهجوم الذي قال إنه يُدعى قيس الفراج.

وأوضح أن هناك تعاونًا مع السفارة الأمريكية في إجراءات التحقيق في الهجوم المسلح، أسوة بما جرى في حوادث سابقة.

وأكَّد أنهم علموا بانتماء منفذ الهجوم إلى تنظيم داعش من خلال الثياب التي كان يرتديها، موضحا أن المنفذ دخل إحدى البنايات في المنطقة وارتدى هذه الثياب.

وأفاد بأن التحقيقات الجارية ستبين كيف وصل منفذ الهجوم إلى هذه المنطقة، مؤكدا أن السفارة محاطة بالعديد من الحواجز التابعة للجيش، ومن يجتزها يجب يخضع للتفتيش.

وشهد لبنان، صباح الأربعاء، هجوما مسلحا على مبنى السفارة الأمريكية في منطقة عوكر شمالي العاصمة بيروت.

وقال الجيش اللبناني إن مسلحا أطلق النار على السفارة الأمريكية في بيروت، فيما أصيب المهاجم خلال تبادل لإطلاق النار مع الجيش.

كما ذكرت السفارة الأمريكية، أنه تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخلها قرب الساعة 8:34 صباحا بالتوقيت المحلي، مضيفة أن منشآتها وطاقم عملها آمنون.