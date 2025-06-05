مياه المنيا تطالب المواطنين بعدم إلقاء مخلفات الأضاحي في مياه الصرف خلال عيد الأضحى

طالب المهندس حسن يحيي حسن رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، جميع المواطنين الالتزام بالسلوكيات الإيجابية في التعامل مع المياه وخدمات الصرف الصحي، خلال عيد الأضحى المبارك، بما يسهم في الحفاظ على البنية التحتية وضمان استمرارية تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة خلال أيام العيد.

وأضاف "حسن"، في بيان للشركة اليوم الخميس، أن الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية وقطاع التشغيل والصيانة بالشركة "شمال - جنوب"، وجميع الأفرع تنفذ حملات توعية مكثفة تستهدف محلات الجزارة والسيدات؛ للتوعية بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي بها، وعدم إهدار مياه الشرب قبل عيد الأضحى المبارك؛ تنفيذا لتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الحيوية.

وأوضح أن الحملات شملت جميع أفرع المحافظة: "العدوة- مغاغة- بني مزار- مطاي- سمالوط- المنيا- أبو قرقاص- ملوي- دير مواس"، تهدف إلى التوعية بمخاطر الذبح العشوائي والتخلص غير الآمن من مخلفات الأضاحي داخل شبكات الصرف الصحي؛ لما لذلك من آثار سلبية خطيرة تؤدي إلى انسدادات وطفوحات تعيق تقديم الخدمة وتؤثر على كفاءة الشبكات.

وشدد على أهمية الذبح داخل المجازر الرسمية، والتخلص الآمن من المخلفات، حفاظًا على كفاءة واستدامة شبكات الصرف الصحي.

وانتشر فريق التوعية ومسئولي شبكات الصرف الصحي بالأفرع في الأسواق ومحال الجزارة، لتقديم النصائح والإرشادات حول السلوكيات الصحيحة، وتوزيع مطبوعات توعوية تركز على ترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وسبل التخلص الآمن من المخلفات؛ كما تم عمل توعية داخلية للعاملين بمكتبه مصر العامة حول عدم إهدار المياه اثناء التنظيف وغسيل السجاد بالمنازل.

كما قدم الفريق معلومات عن قنوات التواصل مع الشركة، وأبرزها الخط الساخن 125 لتلقي الشكاوى والاستفسارات على مدار الساعة.